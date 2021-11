Biologische inkt voor 3D-printers biedt kansen voor de wetenschap

Boston

De wetenschappers maakten een bacterie die door genetische aanpassing een klein eiwit uitscheidt dat spontaan een netwerk van nanobuisjes vormt. Met een 3D-printer zijn structuren van dit eiwit te maken, die de eigenschappen hebben van een waterbindende gel. In die gel kunnen weer bacteriën leven die zijn aangepast om een bepaalde functie uit te voeren.

Op deze manier maakten de wetenschappers een gel die de stof azurine maakt, een eiwit dat mogelijk is te gebruiken bij de behandeling van borstkanker. Een andere gel is in staat Bisfenol A (BPA) op te nemen uit de omgeving. BPA is een weekmaker die in plastics wordt gebruikt, maar schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Met deze voorbeelden laten de onderzoekers zien dat het mogelijk ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .