Vijftig jaar oud mysterie opgelost

De cellen van planten hebben een stevige wand, die als puzzelstukjes in elkaar kunnen haken. Maar zo’n stevige constructie is niet erg flexibel, dus om te groeien moeten planten hun cellen ‘loskoppelen’. Biologen weten al vijftig jaar dat het plantenhormoon auxine hierbij een cruciale rol speelt, maar hoe dat gebeurt bleef een raadsel. Onderzoekers van de universiteit van Californië in Riverside (VS) denken de oplossing te hebben gevonden.