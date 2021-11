Genactiviteit in cellen embryo gemeten

Over de derde en vierde week in de ontwikkeling van het menselijk embryo is relatief weinig bekend. Onderzoek met menselijke embryo’s beperkt zich doorgaans tot de eerste paar dagen, en materiaal van miskramen of abortus is meestal van oudere foetussen. Nu hebben Britse wetenschappers een embryo dat zeventien tot negentien dagen oud is kunnen onderzoeken. Het mannelijke embryo is beschikbaar gesteld na een abortus en werd vervolgens voorzichtig uit elkaar gehaald. Daarna is in 1195 afzonderlijke cellen, afkomstig uit alle verschillende regio’s van het embryo, de activiteit van zo’n vierduizend verschillende genen gemeten. Daarmee zijn allerlei verschillende celtypen te identificeren.