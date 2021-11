Afrikaanse groene muur is rendabel

In 2007 is de Afrikaanse Unie gestart met een ambitieus programma om het oprukken van de Sahara in zuidelijke richting tot staan te brengen met een groene muur van vijftien kilometer breed, die loopt van Senegal naar Djibouti. Een internationale groep milieueconomen heeft nu berekend dat elke euro die in het project wordt geïnvesteerd 1,20 euro oplevert.

Bonn

De oprukkende woestijn in de Sahel-regio bedreigt de voedselproductie en de bestaanszekerheid van grote groepen mensen. Oorzaken voor het oprukken zijn zowel de klimaatverandering als menselijk handelen, zoals uitputting van de bodem door verkeerd beheer of gewapende conflicten. Tot nu toe is er slechts 4 miljoen hectare aangepakt. Dit jaar is er wereldwijd 21,5 miljard euro toegezegd aan het plan voor de Grote Groene Muur, dat in zijn geheel bijna veertig miljoen euro zou kosten. Een probleem bij de uitvoering is dat de kosten en baten nooit goed in kaart zijn gebracht. Daarom heeft een internationaal team van wetenschappers de kosten van het oprukken van de woestijn afgezet tegen de investeringen die nodig zijn voor de Grote Groene..

