Voor het eerst een kunsthart geïmplanteerd in Nederland

Utrecht

Dat meldt het Franse biomedische bedrijf Carmat, de ontwikkelaar van het kunsthart. Volgens UMC Utrecht is het kunsthart begin november geplaatst bij een 54-jarige man met zeer ernstig hartfalen. ‘De implantatie van het kunsthart is succesvol verlopen. De patiënt maakt het goed en was binnen twee dagen van de intensive care’, aldus het ziekenhuis.

Het kunsthart vervangt en neemt de functie van het gehele hart over. Het is uitgerust met pompen, vier biologische kleppen, sensoren, elektronica en geïntegreerde software. De buitenkant is gemaakt van de kunststof polyurethaan en de binnenkant is bekleed met biologisch materiaal uit het hartzakje van een rund.

Volgens Faiz Ramjankhan, de longchirurg die de operatie leidde, is de implantat..

