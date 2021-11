Aziatische bijen slaan gericht alarm

Hoornaars willen zich nog weleens vergrijpen aan honingbijen. In Vietnam hebben bijen verschillende alarmroepen voor verschillende soorten aanvallers.

De Aziatische hoornaar probeert bijen te verschalken wanneer ze terugkeren naar het nest. Maar de reuzenhoornaar is gevaarlijker: wanneer die een bijennest ontdekt, haalt hij soortgenoten erbij om dit nest te bezetten.

Amerikaanse en Vietnamese biologen merkten tijdens veldwerk in Vietnam op dat honingbijen nogal veel geluid maken wanneer er een hoornaar bij het nest verschijnt. Zij besloten de alarmroep, die tot een meter buiten het nest was te horen, te analyseren. Dat deden zij met software die ontwikkeld was om vogelzang te filteren uit achtergrondgeluid. Eerder hadden de onderzoekers al sisgeluiden ontdekt en een stopsignaal. Maar voor de hoornaars hadden de insecten een ander geluid, dat ze de ‘antipredatorpiep’ noemden. Bovendien v..

