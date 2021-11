Minder hartaanvallen tijdens lockdown dankzij schonere lucht

Tijdens de eerste lockdown in de VS, in maart 2020, daalde het aantal hartinfarcten. Een daling in de hoeveelheid fijnstof lijkt de oorzaak.

De luchtkwaliteit is een belangrijke factor bij het ontstaan van hart- en vaatziekten, naast zaken als cholesterol, roken en lichaamsbeweging. Een schatting uit 2017 stelt dat fijnstof verantwoordelijk is voor zeven miljoen vroegtijdige sterfgevallen wereldwijd.

Onderzoekers van de universiteit van Californië in San Francisco onderzochten daarom de luchtkwaliteit, gemeten met een netwerk van sensoren, en de aantallen hartinfarcten die door hulpdiensten werden gerapporteerd in de eerste vier maanden van 2020. In maart van dat jaar stelden de meeste Amerikaanse staten een lockdown in, waarbij mensen zo veel mogelijk thuis moesten blijven.

Dit had tot gevolg dat er veel minder verkeer was, zowel op de weg als in de lucht, wat leidde tot een d..

