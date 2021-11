Walvisspotters verstoren walvissen

La Laguna

Dertien paren zijn bekeken zonder dat er een schip in de buurt was, 23 paren terwijl er een schip met walvisspotters aanwezig was dat volgens de regels van Canarische eilanden op minimaal zestig meter afstand van de dieren bleef. De schepen hadden een gewone dieselmotor, of een veel stillere elektromotor.

De dieselmotoren hadden een duidelijk effect: vergeleken met dieren zonder boot in de buurt brachten de moeders 29 procent minder tijd door met rusten en maar liefst 81 procent minder tijd met het voeden van hun kalf. Boten met een elektromotor hadden geen effect op het gedrag van de dieren.

De biologen denken dat de extra energie die de onrust die de dieselmotoren veroorzaken ervoor zorgt dat de grienden meer energie verbr..

