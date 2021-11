Hommels houden niet van warme nectar

De Amerikaanse hommel is nogal kieskeurig als het op nectar aankomt. Biologen ontdekten dat dit in een opwarmend klimaat wel eens een probleem kan worden. In nectar zitten doorgaans ook wat micro-organismen.

Riverside

Bij hogere temperaturen breken die meer suikers af, wat de nectar minder zoet maakt, en daarmee minder aantrekkelijk voor hommels.

Onderzoekers van de Universiteit van Californië in Riverside zetten hommels nectar voor, helemaal steriel of met een gewone of verhoogde hoeveelheid micro-organismen erin. De nectar werd geserveerd bij een voor Californië gemiddelde lente-temperatuur van 27 graden, of bij een temperatuur van 32 graden, die naar verwachting aan het eind van de eeuw gewoon is in de lente.

Nectar zonder micro-organismen lieten de hommels staan. De biologen vermoeden dat de micro-organismen stoffen uitscheiden die de insecten nodig hebben.

Maar alleen bij de lagere temperatuur wilden ze de nectar met micro-organismen ..

