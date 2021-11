Bedtijd lijkt gekoppeld aan hart- en vaatziekten

Wie ’s avonds tussen tien en elf uur in slaap valt, heeft minder kans op hart- en vaatziekten dan vroege of late slapers. Dat schrijven onderzoekers van de Britse universiteit van Exeter in een artikel dat dinsdag verscheen in het tijdschrift European Heart Journal – Digital Health.

Exeter

Zij gebruikten voor hun onderzoek de gegevens van ruim 88.000 deelnemers (tussen de 43 en 79 jaar oud) aan een grootschalig gezondheidsonderzoek. Zij droegen aan het begin van het onderzoek een week lang een polsbandje waarmee de slaaptijden zijn gemeten.

levensstijl

Daarnaast is van alle deelnemers uitgebreide informatie verzameld over onder meer hun gezondheid, levensstijl en sociale achtergrond. De deelnemers werden daarna jarenlang gevolgd. In de eerste vijf tot zes jaar kregen bijna 3200 deelnemers problemen met het hart of de bloedvaten, zoals een hartaanval of een beroerte. De kans hierop was het grootst voor deelnemers die pas na middernacht in slaap viel..

