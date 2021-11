Aandacht nodig voor ontwikkeling van lachgas in akkers. ‘Zeker als je maximaal effect wilt op het klimaat’

Akkerbouwers nemen tegenwoordig verschillende maatregelen om de uitstoot van het broeikasgas kooldioxide terug te brengen en extra koolstof op te slaan in de bodem. Maar ze moeten ook oog hebben voor het lachgas dat in de bodem ontstaat, zeggen onderzoekers van de Amerikaanse Iowa State University.

Ames

Onder leiding van ecoloog Steven Hall onderzochten zij de productie van lachgas (distikstofmonoxide) in de bodems van akkers met maïs of soja onder verschillende omstandigheden. Micro-organismen in de bodem produceren dit gas bij het gebruik van stikstof, dus stikstofbemesting kan de uitstoot van lachgas vergroten. Lachgas is een net als kooldioxide een broeikasgas, maar het effect ervan is bijna driehonderd keer sterker.

Volgens de onderzoekers kan een vochtige bodem zoveel lachgas produceren dat dit de extra opslag van koolstof teniet doet. Daarom is het belangrijk dat boeren en landbouwwetenschappers bij maatregelen die gericht zijn op terugdringen van de kooldioxide uitstoot door de bodem ook de effecten op lachgas worden meegenomen.

