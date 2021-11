Universiteit zamelt dode spitsmuizen in

De universiteit van Wageningen is in het hele land op zoek naar dode spitsmuizen. Wageningen University & Research wil aan de hand van de gestorven beestjes de onbedoelde gevolgen van het gebruik van rodenticiden in kaart brengen. Rodenticiden zijn chemische gewasbeschermingsmiddelen. Het spul is bedoeld om bepaalde voor gewassen schadelijke dieren uit te schakelen, maar de gevaren voor zogenoemde niet-doelsoorten moeten zo klein mogelijk blijven. Uitgezocht moet worden of de stoffen onbedoeld in het milieu komen. Doordat spitsmuizen er een klein leefgebied op nahouden, geeft een exemplaar met genoemde stoffen in het lijf informatie over lokaal gebruik.