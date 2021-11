Rupsenplaag veroorzaakt uitstoot broeikasgas in meren

In de Canadese loofbossen veroorzaken de rupsen van twee soorten nachtvlinders gemiddeld iedere vijf jaar een plaag. Ze eten dan tot 20 procent van het blad en produceren extra veel rupsenpoep (ook wel frass genoemd), die rijk is aan stikstof. Een flink deel daarvan komt terecht in het water. Onderzoekers van de universiteit van Cambridge hebben onderzocht wat de invloed van deze rupsencyclus is op de stroom van voedingsstoffen in bos en water.

Zij gebruikten informatie die is verzameld over een periode van 32 jaar in twaalf verschillende meren in de provincie Ontario. Het gaat om gegevens over de waterkwaliteit en satellietbeelden waarop de hoeveelheid blad is te zien.

Wanneer de frass in meren spoelt, of er direct in valt vanaf overhange..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .