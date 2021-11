Britten willen stroom uit eb en vloed

Rond de Britse eilanden staan al turbines die 18 megawatt aan stroom produceren. Die zijn gebouwd toen de overheid er subsidie voor gaf, maar dat programma is op een zeker moment gestopt. Ondertussen ging de stimulering van windenergie wel door, zodat de capaciteit van de windparken zeker 500 maal groter is dan die voor getijdestroom.

En dat is jammer, zeggen de onderzoekers in een artikel dat net voor de start van de klimaatconferentie in Glasgow verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Royal Society Proceedings A. Investering in getijde-turbines zal zorgen voor een daling van de prijs, net zoals dat gebeurde bij ..

