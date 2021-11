Kinderschedel toont bestaan begrafenisritueel bij mensachtige aan: ‘De schedel moet daar bewust geplaatst zijn’

Wetenschappers hebben delen van een losse kinderschedel gevonden in het Zuid-Afrikaanse Rising Star grottencomplex. De plek waar de schedel lag wijst erop dat deze er bewust is geplaatst. Het bevestigt dat Homo naledi begrafenisrituelen kende.

Witwatersrand

De vondst is donderdag bekendgemaakt door de Zuid-Afrikaanse paleoantropoloog Lee Berger, verbonden aan de Universiteit van de Witwatersrand. Zijn team presenteerde in 2015 Homo naledi als een nieuwe en mysterieuze mensachtige soort. De schedelinhoud van de ongeveer anderhalve meter grote volwassenen is ruwweg de helft kleiner dan die van moderne mensen. Daarnaast heeft Homo naledi zowel primitieve als moderne skeletkenmerken. De fossiele resten in de Rising Star grot zijn gedateerd op zo’n 250.000 jaar, wat betekent dat deze mensachtigen in dezelfde tijd leefden als de eerste modernere mensen (Homo sapiens).

Het schedeltje is al in 2017 gevonden in een deel van de grot met zeer nauwe doorgangen, soms niet meer dan vijf..

