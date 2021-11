Autonome medewerkers zijn meer gemotiveerd

Mogen medewerkers straks wel of niet thuis blijven werken? Hoeveel dagen moeten zij verplicht op kantoor zijn of mogen ze dat zelf bepalen? Organisaties zouden moeten bedenken dat autonomie voor veel werknemers belangrijker is dan flexibiliteit of salaris, schrijven Holger Reisinger en Dane Fetterer (vicepresident en onderzoeker bij Jabra in Denemarken) in Harvard Business Review. Als bedrijf zou je daarom principes moeten vastleggen, geen vaststaand beleid. In plaats van ‘Je moet minimaal drie dagen op kantoor komen’ zou je beter kunnen zeggen: ‘We moedigen werknemers aan te overwegen welke locat..

