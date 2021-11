Macaber mysterie massaal gestrande bruinvissen groeit: driekwart blijkt drachtig

Van het grote aantal bruinvissen die afgelopen zomer in Nederland aanspoelden, was zo’n driekwart drachtig. Dat betekent volgens onderzoekers dat de dieren vlak voor hun mysterieuze einde nog vitaal en gezond waren.

Utrecht

Zo luidt de eerste conclusie uit een onderzoek van de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht naar de 190 dieren die tussen 23 en 31 augustus aanspoelden op de kuststrook tussen Texel en Schiermonnikoog.

Een deel van die dieren werd na de stranding overgebracht naar Utrecht voor onderzoek naar de doodsoorzaak. Daar verrichtten de onderzoekers sectie op de dieren. De eerste bruinvis die werd onderzocht, was een paar weken drachtig op het moment van overlijden, volgens onderzoeksleider Lonneke IJsseldijk. Uiteindelijk bleek zelfs bijna driekwart van de onderzochte dieren drachtig. Volgens IJsseldijk is dat een aanwijzing dat de bruinvissen tot kort voor hun dood in relatief goede gezondheid verkeerden. Het paringsseizoe..

