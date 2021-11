Nieuw onderzoek: Een beetje alcohol is toch niet zo gezond

Greifswald

De onderzoekers analyseerden in Plos Medicine de gezondheid van ruim vierduizend volwassenen twintig jaar nadat ze meededen aan een onderzoek naar levensstijl en gezondheid. Van al deze mensen was informatie bekend over gebruik van alcohol en drugs en gezondheid in de twaalf maanden voor dat onderzoek plaatsvond. Nu, twintig jaar later, is opnieuw gekeken hoe het met deze mensen gaat.

vroegtijdig

Van de niet-drinkers bleek bijna driekwart bij het begin van het onderzoek al een verhoogd risico te hebben op vroegtijdig overlijden, door eerder overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik of roken. Er waren 125 niet-drinkers die niet zo’n ongezonde levensstijl had..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .