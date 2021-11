Specialisten klimaatonderzoek veelal pessimistisch over opwarming van de aarde

Uit een enquête van het wetenschappelijke tijdschrift Nature blijkt dat een groot deel van de experts die hebben meegeschreven aan het recente IPCC-rapport over klimaatverandering denkt dat de aarde aan het eind van deze eeuw met drie graden is opgewarmd, veel meer dan zes jaar geleden is afgesproken in Parijs. En meer dan de helft verwacht de negatieve effecten van klimaatverandering zelf mee te maken.

Londen

De enquête is gestuurd naar de 234 wetenschappers van het rapport dat in augustus uitkwam, en waarin staat te lezen dat het nu zeker is dat de opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door de mens. Van deze 234 hebben er 92 (ongeveer 40 procent) de enquête ingevuld. Het is niet duidelijk of de invullers de mening van alle klimaatonderzoekers vertegenwoordigen.

Maar liefst zestig procent van degenen die wel reageerden, verwacht dat de klimaatdoelen die in Parijs zijn afgesproken niet worden gehaald. De plannen zijn er wel, het is technisch allemaal mogelijk, maar de politiek is te traag met het uitvoeren ervan. Dat zal tot een crisis leiden, denkt 88 procent van de respondenten. Iets minder dan de helft geeft aan dat klimaatveranderi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .