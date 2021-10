Warmer water slecht voor voedselketen

Wanneer water in meren of poelen opwarmt, neemt de hoeveelheid opgeloste organische stoffen toe. Via een experiment dat werd uitgevoerd in de buurt van Wenen heeft een internationale groep biologen laten zien wat de gevolgen hiervan zijn voor de voedselketen.

De onderzoekers gebruikten zogeheten mesokosmos-systemen. Dat is een experimenteel systeem in de open lucht waarin het mogelijk is onderzoek te doen onder gecontroleerde, maar grotendeels natuurlijke omstandigheden. Voor dit onderzoek zijn 24 geïsoleerde plastic containers gebruikt, met water uit de Lunzer See.

Uit verschillende klimaatscenario’s is bekend dat de opwarming van de aarde niet alleen de temperatuur van het water doet stijgen, maar ook een toename van regenval veroorzaakt..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .