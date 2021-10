Smelten poolijs zorgt voor bosbranden in westen VS

De afgelopen jaren is het aantal natuurbranden in het westen van de Verenigde Staten toegenomen. Onderzoekers leggen nu een verband met de opwarming van de aarde.

Het is bekend dat oceaanstromingen het weer kunnen beïnvloeden. ‘El Niño’ is daar een voorbeeld van: warm water welt aan het eind van het jaar op voor de oostkust van Zuid-Amerika. Wanneer deze warme stroom zo eens in de drie tot zeven jaar sterker dan gewoonlijk is, zorgt dit onder meer voor zware regenval.

Nu hebben Amerikaanse onderzoekers ontdekt dat het smelten van poolijs, een gevolg van de opwarming van de aarde, invloed heeft op natuurbranden langs de westkust van de VS. Het aantal branden is daar de afgelopen jaren toegenomen. Door het aantal branden in de afgelopen veertig jaar te koppelen aan de hoeveelheid zee-ijs in de poolregio hebben onderzoekers van het Pacific Northwest National Laboratory in Richmond een verband gevonden.

Wa..

