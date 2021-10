Snelle treinen in China verminderen uitstoot van broeikasgas

De bouw van een netwerk van hogesnelheidstreinen in China heeft gezorgd voor een kleine afname in de uitstoot van broeikasgassen. Dat had meer kunnen zijn, wanneer de treinen op groenere stroom zouden rijden.

Tussen 2009 en 2016 is er in China een netwerk van hogesnelheidstreinen uitgerold. Milieuonderzoekers gaan er vanuit dat zulke treinen de uitstoot van broeikasgassen verkleinen, maar het is lastig om goed uit te rekenen hoeveel dat is. Met behulp van verkeersgegevens en statistische modellen hebben Chinese onderzoekers becijferd dat er door de inzet van hogesnelheidstreinen minder personenvervoer en minder vrachtvervoer over de weg plaatsvond. Dat leidde tot een daling in de uitstoot van kooldioxide met 14,76 miljoen ton – niet meer dan 1,75 procent van de totale uitstoot van de transportsector.

Een opvallende uitkomst is dat de hogesnelheidstreinen, die alleen passagiers vervoeren, toch het goederentransport over de weg terugdrongen. De ..

