Mummies blijken afstammelingen van oud volk. Opvallend zijn de westerse gelaatstrekken

Genetisch onderzoek heeft nieuw licht geworpen op de herkomst van een volk uit de bronstijd dat leefde in het Tarim-bekken, een regio in het westen van het huidige China, ten noorden van Tibet. Dit volk is vooral bekend omdat er veel natuurlijke mummies van zijn gevonden, begraven in bootvormige kisten in de woestijn. Deze mummies zijn gedateerd tussen de 4000 en 1800 jaar oud.