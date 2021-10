Genève

Nieuw onderzoek van de universiteit van Genève in Developmental Cell laat zien dat het endosperm niet alleen een voedselpakket is. De wetenschappers haalden zaadjes van de zandraket, een plant die veel voor onderzoek wordt gebruikt, in verschillende stadia van de ontwikkeling uit elkaar. Wanneer ze het endosperm van een plantenembryo verwijderden, ontstonden er abnormale zaailingen die heel vroeg stopten met groeien. Ze maakten geen bladgroen of wortels aan, ook niet wanneer ze extra voedingsstoffen kregen toegediend.

Maar wanneer een losgehaald plantenembryo op een laagje endosperm werd gelegd, groeide die wel gewoon uit. Dat gebeurde zelfs wanneer de cellen in het endosperm zo aangepast waren dat ze geen voedingsstoffen produ..

