Infectie met coronavirus geeft meer ernstige complicaties dan vaccinatie

Oxford

Wetenschappers van de universiteit van Oxford hebben medische gegevens van 32 miljoen mensen geanalyseerd, op zoek naar bijwerkingen van de twee coronavaccins. Zij vonden dat in de eerste 28 dagen na vaccinatie met het AstraZeneca vaccin er omgerekend 38 extra gevallen van Guillain-Barré optraden per tien miljoen vaccinaties dan bij mensen die geen vaccin kregen. Maar in de groep die een infectie met het Sars-CoV2 doormaakte bleek dat er maar liefst 145 extra gevallen van dit syndroom optraden per tien miljoen infecties. Daarnaast waren er ook nog enkele honderden gevallen van andere aandoeningen van het zenuwstelsel na infectie.

In de eerste 28 dagen na vaccinatie met het Pfizer vaccin vonden de onderzoekers zestig extra hersenbloe..

