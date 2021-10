Modellen wijzen uit: niet overal is anderhalve meter afstand handig

Simulatie voetgangers die van links naar rechts of van rechts naar links gaan en anderhalve meter afstand proberen te houden.

Het zal iedereen weleens overkomen zijn, de afgelopen anderhalf jaar: je wilt graag anderhalve meter afstand houden, maar kunt daardoor bijvoorbeeld in de supermarkt niet verder lopen. Vooral wanneer in een ruimte tweerichtingsverkeer is toegestaan, loopt het nog weleens vast, blijkt uit onderzoek van natuurkundigen.

Zij gebruikten modellen uit onderzoek naar deeltjesstromen, waarin ieder deeltje een persoon vertegenwoordigde. Alle deeltjes/personen stootten elkaar af wanneer zij op minder dan anderhalve meter van elkaar komen. De simulaties met twee tegengestelde stromen mensen laten zien dat dit onvermijdelijk tot opstoppingen leidt wanneer het drukker wordt. Dat leidt tot frustratie: in de stromingsleer betekent dit woord dat deeltjes ..

