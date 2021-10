Genetische variant vraagt aanpassing van dialyse

Een veel voorkomende genetische variant die zorgt voor minder waterkanaaltjes in het buikvlies is nadelig voor nierpatiënten. Gelukkig is er ook een oplossing.

Onze nieren filteren per dag zo’n 1500 liter bloed en maken daarmee een tot twee liter urine. Op die manier scheiden we schadelijke stoffen en een teveel aan water uit. Als de nieren niet goed meer werken is dialyse nodig. Dat gebeurt tegenwoordig vaak in de vorm van peritoneaal-dialyse, waarbij de nierpatiënt een vloeistof in de buikholte laat lopen, die een paar keer per dag vervangen wordt. Dit kan de patiënt zelf eenvoudig thuis doen.

Maar niet iedere patiënt reageert even goed op deze vorm van dialyse. Dat was reden voor een internationale groep artsen om te zien of zij konden ontdekken wat er misgaat bij sommige patiënten. Zij volgden een aantal jaren lang een groep van ruim 1800 nierpatiënten die met peritoneaal dialyse werden beha..

