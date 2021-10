Zoek uit wat je medewerkers op dit moment nodig hebben

Bedrijven in allerlei sectoren kunnen een voorbeeld nemen aan het personeelsbeleid in de zorg. In die sector wordt goed geluisterd naar de problemen en wensen van werknemers.

Sinds het uitbreken van de pandemie in het voorjaar van 2020 zijn zorgprofessionals enorm blootgesteld aan stress. Slapeloosheid, angst, depressie en burn-outs zijn het gevolg, blijkt uit diverse onderzoeken. Toch speelden veel leidingggevenden in de zorgsector goed in op de problemen die de medewerkers ervaarden, schrijft de Amerikaanse organisatiepsycholoog Camille Preston op de website Psychologytoday.com. Zo werd het werk soms herverdeeld; als er een arts in quarantaine zat, werd hem gevraagd de mailbox op te schonen van zijn collega’s die wel in het ziekenhuis aan de slag waren.

Het mentale welzijn werd in veel Amerikaanse ziekenhuizen gemonitord door enquêtes te laten invullen door het personeel. Ook werden er creati..

