Wapengeweld in de VS is toegenomen tijdens de pandemie

Het aantal schietincidenten in de Verenigde Staten nam tijdens de eerste dertien maanden van de coronapandemie met 31 procent toe in vergelijking met de dertien maanden voor de pandemie. Dat blijkt uit een analyse van onderzoekers aan het Penn State College of Medicine.

Hershey

Zij verzamelden gegevens over wapengeweld in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 maart 2021 en de dertien maanden ervoor uit een databank met schietincidenten in de hele VS. In de periode voor de pandemie ging het om 38.919 schietincidenten, terwijl dat in het eerste deel van de pandemie toenam tot 51.063. Het aantal dodelijke slachtoffers nam toe van 16.687 naar 21.504, het aantal gewonden van 32.348 naar 43.288. De oorzaken van de toename zijn niet duidelijk, maar de onderzoekers vermoeden dat een toename in depressies in de pandemie eraan heeft bijgedragen.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .