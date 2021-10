Getemd paard is pas vierduizend jaar oud

Waar en wanneer zijn wilde paarden door de mens getemd? Het antwoord op die vraag bleef lang onduidelijk. Er zijn bijvoorbeeld resten van gedomesticeerde paarden gevonden in Centraal-Azië, maar genetisch onderzoek laat zien dat dit niet de voorouders zijn van de hedendaagse paarden. Daarom is een groot team van 162 specialisten in archeologie, genetica en taalkunde aan de slag gegaan om de oorsprong van onze getemde paarden te vinden.