Planeet overleefde dood van ster

Sterren hebben hun eigen levenscyclus, ze ontstaan uit stofwolken en komen aan hun eind wanneer de kernfusieprocessen in hun binnenste stoppen. Hoe dit precies gebeurt, hangt af van de massa van de ster. Wanneer die zwaarder is dan 1,4 keer de massa van onze eigen zon zal de ster eindigen als een superzware neutronenster of een zwart gat. De lichtere sterren eindigen als een koude witte dwerg.

Maar voordat ze dit stadium bereiken, zwellen oude sterren op tot rode reuzen. Eventuele planeten rond de ster kunnen door de zwaartekracht uiteengereten worden. Maar het is volgens computermodellen mogelijk dat planeten zo ver van de ster staan dat ze deze fase overleven. Alleen zijn er nog weinig planeten rond witte dwergen gezien.

Sterrenkundigen heb..

