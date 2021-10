Daling aantal insecten vooral in stedelijk gebied

Het aantal insecten neemt af, maar hoe dat precies gebeurt, was nog onduidelijk. Nieuw onderzoek in Duitsland laat zien wat er gebeurt in verschillende landschappen.

De daling van het aantal insecten die al jaren wordt waargenomen, is aan verschillende oorzaken toegeschreven, zoals de verandering van het klimaat of veranderingen in landgebruik, bijvoorbeeld in de landbouw. Duitse onderzoekers hebben nu de insectenstand een jaar lang in detail bijgehouden in verschillende landschappen.

Zij zetten insectenvallen neer in een strook van de regio rond Frankfurt tot aan het Zwarte Woud aan de voet van de Alpen. De vallen zijn aan het begin van de lente van 2019 op 179 plekken neergezet. Iedere veertien dagen werden de vallen geleegd, waarna zowel de hoeveelheid insecten als het aantal soorten is gemeten. Dit gebeurde tot het eind van de herfst.

Op deze manier kregen de biologen een goed inzicht in de effecte..

