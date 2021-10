Al onze technologie maakt ons religieus

Michiel van Well is gefascineerd door de verhouding tussen technologie en religie. ‘Wij zijn veel religieuzer dan we denken.’

Michiel van Well: 'Wij zwemmen in onze technologische cultuur, zoals vissen in het water.'Â

Maastricht

Dat technologie veel meer met geloof en religie heeft te maken, dacht Michiel van Well (52) al best lang. Maar hoe toon je dat nu aan? Want als je aan een filosoof of theoloog vraagt hoe het nu precies zit met de religieuze dimensie van onze technologische cultuur, leidt dat meestal tot ingewikkelde beschouwingen die niet heel concreet worden. Hij besloot daarom zelf de pen ter hand te nemen en de ontwikkeling van gezondheidsportaal PAZIO (zie kader) te analyseren. ‘Ik heb gekeken wat men belangrijk vond bij de ontwikkeling hiervan. Welke sacrale waarden hadden de makers in hun achterhoofd toen ze bezig waren met het platform? Wat was voor hen heilig?’ Het onderzoek leidde tot een proefschrift, dat hij vrijdag verdedigde aan de..

