Dit is waarom je kind geen bloemkool lust

Dat kinderen soms niet van groenten houden, komt doordat een bacterie in de mond ervoor kan zorgen dat de groente naar zwavel gaan ruiken. Dat schrijven Australische onderzoekers nadat ze bijna honderd ouders hadden gevraagd hun kinderen in de leeftijd van zes tot acht jaar groenten te laten proeven die behoren tot de zogeheten Brassica-familie. Dit gaat onder meer over bloemkool, broccoli en spruitjes, allemaal koolsoorten dus. Deze groenten bevatten zwavelverbindingen, en een bacterie in de mond kan ervoor zorgen dat de geur hiervan vrijkomt. Vooral bij het rauw eten van de groenten is dit een probleem.