Een jaar e-waste weegt meer dan Chinese muur

Het is ‘International e-waste dag’ vandaag, bedoeld om mensen te laten stilstaan bij de hoeveelheid elektronisch afval die we allemaal produceren. Voor 2021 is becijferd dat het gaat om 7,6 kilo per persoon. Wereldwijd komt dat neer op 57,4 miljoen ton elektronisch afval in de vorm van laders, telefoons, strijkbouten of accupakketten van de elektrische auto. Dat is meer dan het gewicht van de Chinese muur, het zwaarste door mensen gebouwde object op aarde. De hoeveelheid elektronisch afval groeit gemiddeld met 3 tot 4 procent per jaar. Dat meldt het WEEE Forum, een internationale organisatie opgericht om e-waste op een verantwoorde manier te verwerken, en de organisatoren van de internationale ‘e-waste dag’.

Amersfoort

Onderzoek wijst uit dat in Europese huishoudens gemiddeld 72 elektronische apparaten aanwezig zijn, waarvan 11 defect of niet meer in gebruik. Na inleveren wordt een deel gerecycled, maar lang niet alles. Veel verdwijnt ook in verbrandingsovens of op stortplaatsen. Zo’n 40 procent van de zware metalen op Amerikaanse vuilstortplaatsen komt uit elektronica. De afvalberg is op zich een rijke bron van metalen en andere nuttige grondstoffen. Een probleem is alleen dat het dan wel aan een recyclingbedrijf moet worden aangeboden. Nog beter is wanneer dit soort apparatuur is gemaakt op basis van circulaire principes, zodat oude apparatuur eenvoudig te demonteren en te recyclen is. Iedere ton e-waste die gerecycled wordt, scheelt twee t..

