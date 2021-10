Hoe een eiwit DNA kan opvouwen

Een menselijke cel bevat twee meter DNA. Dat lijkt veel, maar er is een longvis waarvan het DNA veertien keer langer is. Voorlopige recordhouder is een Japans plantje (Paris japonica) met honderd meter per cel.

Het DNA moet dus wel heel efficiënt opgevouwen zitten om in de celkern te passen. Een eiwitcomplex met de naam cohesine speelt daarin een belangrijke rol, maar wat dit complex precies doet, was nog onduidelijk. Onderzoekers van het Weense Forschungsinstitut für Molekulare Pathologie (onderzoeksinstituut voor moleculaire pathologie) hebben voor het eerst cohesine in actie gezien, onder meer met behulp van een speciale microscoop die kleine structuren aftast.

Eerder hadden dezelfde onderzoekers al ontdekt dat cohesine als een soort mo..

