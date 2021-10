Uniek mangrovebos is relict uit oertijd

Langs de rivier San Pedro, die van Guatamala over het Mexicaanse Yucatan naar de Golf van Mexico stroomt, bevindt zich een uniek mangrovebos. Het is daar ontstaan voor de laatste ijstijd.

Mangrovebossen bevinden zich eigenlijk altijd langs de kust, in zout water. Maar in de San Pedro-rivier staat op tweehonderd kilometer van de kust ook een mangrovewoud. Amerikaanse en Mexicaanse biologen en geologen hebben dit unieke ecosysteem onderzocht.

De wetenschappers keken welke soorten er voorkomen in dit ecosysteem en bestudeerden de geologie van het gebied. Hun conclusie is dat het mangrovebos daar is ontstaan toen de zeespiegel zes tot negen meter hoger stond dan nu, in een warme periode voor de laatste ijstijd. De laagvlakte waarin het mangrovebos nu staat, lag toen grotendeels onder de zeespiegel.

Tijdens de laatste ijstijd viel de laagvlakte droog, maar een stuk van het mangrovewoud dat langs de voormalige kust was ontstaan, ..

