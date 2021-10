Vrouwen worden vermoeider van videobellen dan mannen

We worden allemaal moe van videobellen, maar vrouwen hebben daar net wat meer last van dan mannen.

Videobellen maakt moe, maar niet iedereen heeft daar evenveel last van.

Behalve vrouwen ervaren ook nieuwe werknemers meer vermoeidheid bij het videobellen. Dat ontdekten psychologen tijdens een onderzoek dat onlangs gepubliceerd is in het tijdschrift Journal of Applied Psychology.

De onderzoekers vroegen werknemers van een bedrijf om negentien werkdagen lang vergaderingen te volgen. Ze hadden daarbij de keuze om de camera consequent aan of uit te zetten. Wie ervoor koos de eerste periode de camera aan te zetten, werd gevraagd de twee weken daarna vergaderingen bij te wonen met de camera uit, en andersom. Elke werkdag vulden de deelnemers in hoe vermoeid ze zich hadden gevoeld en hoe betrokken ze waren bij vergaderingen. Ook noteerden ze of ze het gevoel hadden dat ze een stem hadden gehad tijdens de meeting.

Het inschakelen van de camera’s leidde tot meer vermoeidheid. Bovendien hadden de vermoeide werknemers het idee dat ze minder stem hadden tijdens vergaderingen en voelden ze zich ook minder betrokken. De onderzoekers denken dat vrouwen en nieuwe medewerkers misschien meer vermoeidheid ervaren, omdat ze moeite hebben om zichzelf te laten zien, vanwege bestaande uiterlijke normen, of omdat ze graag competent willen overkomen en zich daar druk om maken.

Werkgevers zouden het beste flexibel kunnen omgaan met videobellen door het inschakelen van camera’s niet verplicht te stellen. Het is beter als medewerkers zelf kunnen kiezen of ze zichzelf wel of niet laten zien tijdens de Zoom-meetings. ◀