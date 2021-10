Plant beschermt giftige rups

Vogels leren al snel om giftige rupsen te herkennen, zoals die van de sint-jakobsvlinder. Nu schrijven biologen van de universiteit van Bristol (VK) in Current Biology dat vogels ook letten op de plant waarop een rups zit. De rups van de sint-jakobsvlinder is fel geel-zwart gestreept en giftig. De rups zit altijd op jakobskruiskruid, een plant met gele bloemen.

Bristol

De biologen deden experimenten waarbij ze de geel-zwarte rupsen of een niet-giftige rups zonder waarschuwingskleuren op jakobskruiskruid zetten. Vervolgens keken ze hoeveel rupsen door vogels werden opgegeten. Ze herhaalden dit experiment daarna op braamstruiken. Beide soorten rupsen overleefden langer op het jakobskruiskruid dan op de bramen. Dus vogels laten ook niet-giftige rupsen op deze plant veelal links liggen.

In een tweede experiment zetten ze rupsen van de sint-jakobsvlinder en niet-giftige rupsen op braamstruiken met bloemen van het jakobskruiskruid, of op braamstruiken zonder deze bloemen. Voor de geel-zwarte rupsen van de sint-jakobsvlinder was er geen verschil tussen overleving op braamstruiken met en zonder bloemen. ..

