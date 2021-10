Cannabis verstoort hersenen

Amerikaanse onderzoekers hebben via onderzoek bij muizen een aanwijzing gevonden dat THC, de werkzame stof in cannabis, kan zorgen voor holoprosencefalie, een aangeboren afwijking van de hersenen.

New York

De onderzoekers hadden eerder ontdekt dat THC de communicatie tussen gekweekte embryonale cellen kan verstoren. Het gaat om communicatie via het zogeheten hedgehog-eiwit, dat er onder meer voor zorgt dat de voorhersenen zich in twee helften delen. Wanneer dat niet gebeurt, kan er een lichte tot ernstige aangeboren hersenafwijking ontstaan. Naar schatting vier op de duizend kinderen heeft deze afwijking. In het nieuwe onderzoek gaven de wetenschappers een dosis THC aan een drachtige muis, ongeveer een week na de bevruchting. Zij gebruikten gewone muizen, en dieren die door een mutatie al minder van het hedgehog-eiwit maakten.

Alleen THC had geen effect op de pups. Maar bij muizen die de mutatie droegen zorgde THC voor het ont..

