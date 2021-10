Pfizergevaccineerde na halfjaar toch weer bevattelijk voor lichte corona

Ongeveer de helft van de mensen die zijn ingeënt met het coronavaccin van Pfizer, is een halfjaar later toch weer bevattelijk voor het coronavirus. De schade blijft dan wel binnen de perken: de kans dat een gevaccineerde in het ziekenhuis belandt, is ook na een half jaar 90 procent kleiner dan bij ongevaccineerden.

Amsterdam

Dat blijkt uit nieuwe cijfers over drieënhalf miljoen burgers, die Amerikaanse academici in samenwerking met fabrikant Pfizer analyseerden. Bij de deltavariant, die in ons land dominant is, is de bescherming tegen infectie zelfs na vier maanden al afgenomen tot zo’n 50 procent. Volgens de onderzoekers zelf een teken dat ‘boostervaccins uiteindelijk nodig zijn om de hoge niveaus van bescherming te herstellen’. Maar anderen wijzen erop dat corona vooral op weg is een gewone seizoensziekte te worden, die slechts lichte klachten geeft.

‘Je kunt hier twee kanten mee op’, zegt hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC). ‘Of je zegt: neem een extra prik als oppepper, dan ben je voorlopig weer even immuun. Of je kunt zeg..

