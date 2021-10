Slim mondmasker past luchtstroom aan

Koreaanse onderzoekers maakten een mondmasker dat reageert op de activiteit van de drager en op de kwaliteit van de lucht. Het filter in dit masker is uitrekbaar, wat de poriën voor de lucht groter maakt. Sensoren meten wat de drager precies doet, en via een aparte chip kan het slimme mondmasker ook de luchtkwaliteit in de gaten houden.

Wanneer de drager zich inspant, zorgt het masker voor een grotere luchtstroom door het filter op te rekken. En als er veel luchtvervuiling is, kan het masker de poriën kleiner laten worden, zodat het filter meer bescherming biedt. Is iemand aan het sporten in vieze lucht, dan kiest het masker een tussenoplossing: de poriën laten iets meer lucht door, maar niet zo veel als bij schone lucht.

Dit alles kan het..

