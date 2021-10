Fossiel van oudste adelaar in Australië

De adelaar lijkt uniek, en niet direct verwant aan nu nog levende soorten. Het dier heeft de naam Archaehierax sylvestris gekregen, wat staat voor oude havik van het bos. Onderzoekers van de Flinders University vonden het fossiel, dat 63 botjes bevat in Zuid-Australië, aan de oever van Lake Pinpa, zo’n 600 kilometer ten noorden van Adelaide.

Hoewel er rond dit drooggevallen meer vooral woestijn is, was het ooit een bosrijk gebied. De onderzoekers proberen meer te weten te komen over het ecosysteem dat hier bestond tijdens het oligoceen, een geologische tijdperk dat tussen de 23 tot 34 miljoen jaar geleden is gedateerd. Daarmee is de adelaar de oudste die ooit in Australië is gevonden, en een van de oudste adelaars wereldwijd.

Uit de resten..

