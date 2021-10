Slapende fruitvlieg ruikt eten

Slapen is een gevaarlijke bezigheid: het maakt je kwetsbaar omdat je bedreigingen niet ziet aankomen. Daarom slaap je in een vreemd bed minder diep. Maar tijdens de slaap kun je ook alert zijn, bijvoorbeeld als je een klein kind hebt. Dat kan je al met het geringste kreetje wakker maken.

Op de een of andere manier horen we geluiden tijdens onze slaap. Maar ook dieren moeten tijdens de slaap opletten voor bedreigingen, of kansen. Ergens moeten de hersenen dus signalen uit de omgeving analyseren en ‘besluiten’ of het verstandig is wakker te worden.

Wetenschappers van het Imperial College London (VK) wilden weten of ook de fruitvlieg, een insect met een nogal klein brein, in staat is om tijdens het slapen signalen op te pikken en te verwerken..

