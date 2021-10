Alles smelt, maar het is niet alles of niets: ‘Als we er wel iets aan doen, hoeft het niet zo uit de hand te lopen´

Peter Kuipers Munneke voelt zich nietig als hij op een gletsjer staat, toch zijn ze kwetsbaar. Tegen het einde van de eeuw zijn de gletsjers in Europa grotendeels verdwenen. Voor de ijskappen is het nog niet te laat. Met daadkrachtig klimaatbeleid zijn ze te redden. ‘We staan op een tweesprong.’

De wereld van het ijs dichterbij brengen. Dat is wat ijsonderzoeker en weerman Peter Kuipers Munneke en schrijver Martijn van Calmthout willen bereiken met hun boek Alles smelt. ‘De dichtstbijzijnde gletsjers zijn vanuit Nederland bijna duizend kilometer rijden. De meeste mensen zijn in de echte poolgebieden nooit geweest’, zegt Peter Kuipers Munneke.

De wereld van het ijs komt zelf ook dichterbij, in gesmolten vorm. ‘Het duidelijkste signaal van klimaatverandering, afgezien van de thermometer, is hoe het ijs reageert. Meer CO 2 is meer smeltend ijs, minder CO 2 is minder smeltend ijs’, zegt Martijn van Calmthout.

Het interview vindt online plaats. Dat is voor Kuipers Munneke en Van Calmthout vertrouwd. Ze hebben urenlange Skype-..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .