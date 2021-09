Hoogleraar Rolf Zwaan: ‘Ik maak me zorgen over gebrek aan respect voor expertise’

Rolf Zwaan: 'Eenmaal verkeerde informatie kun je niet meer wegdenken, het is in je geheugen opgeslagen.'

Hoe begrijpen mensen en hoe begrijpen mensen gebeurtenissen? Na tal van wetenschappelijke publicaties in het Engels leek het Rolf Zwaan, hoogleraar cognitieve psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, een aardig idee een publieksboek te schrijven over actuele ontwikkelingen op zijn vakgebied. ‘Toen de discussie over nepnieuws en complotdenken losbrak, dacht ik dat ik vanuit mijn vakgebied daarover wat kon melden. In mijn boek ga ik in op het fenomeen begrijpen zelf, van een enkel woord tot en met complottheorieën.’

En toen kwam corona.

‘Inderdaad, grotendeels moest ik opnieuw beginnen. Hoe begrijpen we de wereld van corona? Voor de meeste mensen was dat spannend, voor mij ook. Je zag in de supermarkt angstige gezichten. Je m..

