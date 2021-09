‘Handtekening’ in DNA eeneiige tweeling

Een internationaal team van tweelingen-onderzoekers, met daarin enkele Nederlandse wetenschappers, heeft bij eeneiige tweelingen een unieke aanpassing van het DNA gevonden. Hiermee is vast te stellen of iemand de helft is van zo’n identieke tweeling, maar de ontdekking kan mogelijk ook licht werpen op de vraag hoe eeneiige tweelingen ontstaan.

Amsterdam

Bij een eeneiige tweeling splitst het zeer prille embryo zich spontaan. De geboorte van deze eeneiige tweelingen is niet erfelijk bepaald. Het zit dus niet in de familie, in tegenstelling tot niet-identieke tweelingen, waarbij twee verschillende eicellen tegelijk zijn bevrucht. Artsen gaan er vanuit dat het ontstaan van een identieke tweeling een toevalsproces is, en mogelijk iets te maken heeft met de conditie van de moeder rond het ontstaan van de zwangerschap.

Zulke omstandigheden kunnen zichtbare veranderingen in het DNA opleveren, zogeheten ‘epigenetische’ veranderingen. Daarbij hebben delen van het erfelijk materiaal een iets andere chemische structuur gekregen, waardoor bepaalde genen meer of minder actief zijn. Dit soort ..

