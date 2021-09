Gezondheid bomen bepaalt wanneer koolmees eerste ei legt

Oxford

In Wytham Woods, een bosgebied van ruim vier vierkante kilometer dat in bezit is van de Universiteit van Oxford, vindt al zo’n zestig jaar onderzoek plaats naar de voortplanting van koolmezen. In de afgelopen zestig jaar is de maximumtemperatuur in het vroege voorjaar met 2,6 graden gestegen. Tegenwoordig leggen de mezen hun eerste ei zo’n zestien dagen eerder dan in 1960. Maar dat is het gemiddelde voor alle mezen in het bos. De biologen vroegen zich af hoe de vogels reageren op de directe omgeving van hun nestkast. Want zelfs binnen een bos kunnen de omstandigheden verschillen. In een nieuwe analyse keken de biologen wanneer de bewoners van 964 nestkasten, die sinds 1961 minstens drie keer zijn gebruikt, hun eerste ei legden.

De n..

