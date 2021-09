Razendsnelle klimaat-factchecker

Geert Jan van Oldenborgh in zijn tuin in Gouda.

Amsterdam

Loop de straat op en vraag een willekeurige passant of hij weet wie Geert Jan van Oldenborgh is, die door het gezaghebbende Amerikaanse tijdschrift Time is uitgeroepen tot een van de honderd meest invloedrijke personen op aarde. Geert Jan van wie ...? Maar voor veel wetenschappers is zijn uitverkiezing absoluut geen verrassing.

Elke klimaatonderzoeker weet dat Geert Jan van Oldenborgh en zijn Duitse medeklimaatonderzoeker Friederike Otto de drijvende krachten zijn achter het World Weather Attribution Project. Deze onderzoeksclub liet afgelopen zomer nog weten dat de hittegolf in de Verenigde Staten en Canada vrijwel zeker is toe te schrijven aan door mensen veroorzaakte klimaatverandering. ‘Als er vroeger ergens een hittegolf was..

