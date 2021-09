Vampiervleermuizen drinken graag in gezelschap

Vampiervleermuizen in een holle boom.

Columbus

Vrouwelijke vampiervleermuizen gaan het liefst met vrouwtjes waarmee zij een slaapplaats delen op zoek naar een bloedmaaltijd. De dieren blijken het dus ook buiten die slaapplaats goed met elkaar te kunnen vinden. Vampiervleermuizen voeden zich met bloed van zoogdieren. Ze slapen in vaste plekken in bomen, waar ze een goede band hebben met soortgenoten: ze verzorgen elkaar en brengen soms voedsel op uit hun maag om een hongerige ‘huisgenoot’ te helpen. Dit doen ze vooral bij familieleden en partners.

Om te zien hoe de dieren buiten de slaapplaats met elkaar omgaan, hebben biologen van de universiteit van Ohio (VS) in Panama vijftig vampiervleermuizen uitgerust met een nabijheids-sensor. De gegevens hiervan toonden dat ze niet same..

